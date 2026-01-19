Kean e Leao amici fuori dal campo: avvistati insieme durante ... | VIDEO

Moise Kean e Rafael Leao, dopo le rispettive partite, si sono ritrovati insieme durante ... Ecco il video degli attaccanti di Fiorentina e Milan

Conosciamo il legame d'amicizia fuori dal campo tra Rafael Leao attaccante del Milan e Moise Kean, attaccante della Fiorentina. Queste le recenti parole della punta Viola sul portoghese: "Sì, sì, perché no? Assolutamente sì. Se lo merita, è un grandissimo giocatore, gli auguro il meglio". Su se Leao potesse vincere il titolo di capocannoniere quest'anno. Rafa, invece, ha risposto di recente alla domanda 'Perché non porti Kean in live?' "Magari… anche al Milan. Io voglio molto bene a Moise, è come un fratello per me. Insieme in campo faremmo paura, ci mangeremmo tutti". I due sono usciti insieme dopo le rispettive partite vinte contro il Lecce e contro il Bologna.