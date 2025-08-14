Pianeta Milan
Milan, Leao insieme a Kean? 'In campo faremmo paura'
Rafael Leao, attaccante del Milan, ha risposto a questo commento durante una live sul proprio canale Twitch. Ecco la risposta
"Perché non porti Kean in live?" Rafael Leao, attaccante del Milan, ha risposto a questo commento durante una live sul proprio canale Twitch. Ecco la risposta riportata da 'Il Corriere dello Sport': "Magari… anche al Milan. Io voglio molto bene a Moise, è come un fratello per me".

Poi Leao ha continuato con il suo commento: "Insieme in campo faremmo paura, ci mangeremmo tutti. Ovunque andrà, farà bene". Parole di stima per quanto riguarda Leao verso Kean. I due sono molto amici sia sul campo da calcio sia fuori, legati indissolubilmente dalla passione per la musica.

Ovviamente Kean al Milan, ad oggi, può essere solo una suggestione o un sogno. Per il futuro mai dire mai, visto che le strade del mercato sono praticamente infinite.

