De Winter: “Il Milan merita di essere tra le top, Leao mi ha impressionato”

Koni De Winter è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il difensore belga, arrivato dal Genoa per circa 20 milioni di euro, ha firmato un contratto che lo lega ai rossoneri fino al 30 giugno 2030. Dopo aver scelto la maglia numero 5, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da rossonero ai canali ufficiali del Club. Ecco le sue parole:

“È sempre bello giocare con giocatori come Modric, che hanno vinto di tutto sia a livello individuale che a livello di squadra. Mi aspetto di fare esperienza con tutti. Leao soprattutto è fortissimo. Mi ha impressionato quanto è grosso e quanto è veloce. Voglio conoscere tutti e sapere di più di tutti”.