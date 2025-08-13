Koni De Winter è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il difensore belga, arrivato dal Genoa per circa 20 milioni di euro, ha firmato un contratto che lo lega ai rossoneri fino al 30 giugno 2030. Dopo aver scelto la maglia numero 5, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da rossonero ai canali ufficiali del Club. Ecco le sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste De Winter: “Il Milan merita di essere tra le top, Leao mi ha impressionato”
INTERVISTE
De Winter: “Il Milan merita di essere tra le top, Leao mi ha impressionato”
Koni De Winter è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Eco, di seguito, le sue prime parole da rossonero ai microfoni del club
Leao, un uragano per De Winter: "Impressionato da quanto è grosso e veloce"—
A livello di squadra che stagione ti aspetti?
“Una grande stagione, penso che il Milan meriti di essere tra le top”.
Cosa ti aspetti dai campioni come Modric?
“È sempre bello giocare con giocatori come Modric, che hanno vinto di tutto sia a livello individuale che a livello di squadra. Mi aspetto di fare esperienza con tutti. Leao soprattutto è fortissimo. Mi ha impressionato quanto è grosso e quanto è veloce. Voglio conoscere tutti e sapere di più di tutti”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA