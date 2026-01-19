"Mi fa male l’anima. Ho sognato questo titolo grazie a tutto l’amore che mi avete dato, a ogni messaggio, a ogni dimostrazione di sostegno che mi ha fatto sentire che non ero solo. Ho lottato con tutto quello che avevo, con il cuore più di ogni altra cosa. Ieri ho fallito e mi assumo tutta la responsabilità e chiedo scusa di tutto cuore. Mi ci vorrà tempo per riprendermi, perché questa ferita non si rimargina facilmente, ma ci proverò. Non per me, bensì per tutti coloro che hanno creduto in me e per tutti quelli che hanno sofferto con me. Andrò avanti finché un giorno potrò restituirvi tutto questo amore ed essere l’orgoglio del mio popolo marocchino".