Ex Milan, Brahim Diaz si scusa dopo il rigore: “Mi fa male l’anima. Ieri ho fallito”

L'ex trequartista del Milan Brahim Diaz ha sprecato il rigore in finale di Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal. Ecco le sue scuse pubblicate sui social
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Finale di Coppa d'Africa tanto discussa quella tra Marocco e Senegal. E ai supplementari è decisivo Pape Gueye, ma al 114' dei tempi regolamentari il Marocco ha avuto di fatto il macht point dopo un rigore concesso molto discusso, tanto è vero che il Senegal ha lasciato il campo. E' Mané a riportare i compagni in campo per disputare gli ultimissimi minuti dei tempi regolamentari. Sul dischetto si presenta l'ex trequartista del Milan Brahim Diaz che spreca con un brutto cucchiaio parato facilmente da Edouard Mendy rimasto immobile.

L'attuale giocatore del Real Madrid ha postato sui social un lungo messaggio di scuse dopo la sua decisione sul calcio di rigore. Ecco le sue parole.

"Mi fa male l’anima. Ho sognato questo titolo grazie a tutto l’amore che mi avete dato, a ogni messaggio, a ogni dimostrazione di sostegno che mi ha fatto sentire che non ero solo. Ho lottato con tutto quello che avevo, con il cuore più di ogni altra cosa. Ieri ho fallito e mi assumo tutta la responsabilità e chiedo scusa di tutto cuore. Mi ci vorrà tempo per riprendermi, perché questa ferita non si rimargina facilmente, ma ci proverò. Non per me, bensì per tutti coloro che hanno creduto in me e per tutti quelli che hanno sofferto con me. Andrò avanti finché un giorno potrò restituirvi tutto questo amore ed essere l’orgoglio del mio popolo marocchino".

