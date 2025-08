Brahim mise a segno il primo gol del Milan in Champions League dal 2014 . Infatti, in occasione di Milan-Atlético Madrid , la partita terminò per 1-2 in favore degli spagnoli, ma l’unico gol messo a segno dal ‘Diavolo’ fu proprio quello del numero 10. Una prestazione importante l’ebbe contro il Napoli al ‘Maradona’ con un gol e un passaggio chiave nel 0-4 finale. Gli azzurri vinsero poi lo scudetto, alzando il terzo tricolore.

A Milano ha passato ore e ore davanti allo schermo per passare del tempo con i videogiochi come FIFA e Call of Duty. I compagni raccontano come lui fosse molto forte anche in questo ambito.