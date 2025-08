Milan cosa cambia con Modric e Gimenez? Le possibili mosse di Allegri

Il Milan ha appena terminato la sua tournée in Asia e in Australia con due vittorie contro Liverpool e Perth Glory e una sconfitta contro l'Arsenal. I rossoneri sono partiti senza due giocatori potenzialmente molto importanti per la prossima stagione ovvero Luka Modric e Santiago Gimenez. Entrambi dovrebbero essere pronti per le prossime partite inglesi del Diavolo e poi per le prime ufficiali contro il Bari in Coppa Italia e contro la Cremonese in Serie A. Il Milan, ad oggi, ha giocato praticamente senza prima punta di ruolo e con un centrocampo con dei ruoli ben chiari. Come potrebbe cambiare il Diavolo con le aggiunte di Modric e Gimenez?