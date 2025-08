I due assenti del raduno rossonero, Luka Modric e Santiago Gimenez , sono pronti a far ritorno a Milanello , dove inizieranno ad allenarsi con il gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri .

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la presentazione in conferenza stampa di Modric è fissata per lunedì 4 agosto alle ore 17. Il giorno successivo, martedì 5 agosto, sia il centrocampista croato che l’attaccante messicano cominceranno gli allenamenti con la squadra.