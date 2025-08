Calciomercato Milan, per la fascia destra spunta il nome di Arnau Martinez

Non è la prima volta che il nome di Martínez viene accostato al Milan; infatti, Moncada lo monitora attentamente già dal gennaio 2023. Questo dimostra che non si tratta di un interesse passeggero, ma di un'osservazione prolungata su un calciatore che ha già dimostrato il suo valore.

Cresciuto nel settore giovanile del Girona, Arnau Martínez ha fatto il suo esordio in prima squadra il 17 dicembre 2020 in Coppa del Re, per poi debuttare in Segunda División il 28 marzo 2021. La sua ascesa è stata rapida, culminata nell'ottobre del 2023 con l'inclusione nella prestigiosa lista dei 25 finalisti del premio European Golden Boy, riconoscimento assegnato da Tuttosport al miglior giocatore Under-21 in Europa.