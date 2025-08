Okafor, la sorpresa dell’estate: da escluso a protagonista per Allegri?

Era rientrato alla base con la fama di "esubero" dopo una parentesi poco fortunata a Napoli (dove aveva comunque cucito lo Scudetto sul petto giocando col contagocce) e un affare Lipsia sfumato per le visite mediche. Eppure, Noah Okafor sta sorprendendo tutti al Milan , mostrando una determinazione e una forma fisica invidiabili, che lo stanno proiettando come possibile protagonista nella nuova era di Massimiliano Allegri .

L'attaccante svizzero ha dimostrato di voler rimanere a tutti i costi, e i numeri parlano chiaro. Nel precampionato rossonero, Okafor si sta mettendo in mostra con due doppiette di peso contro avversari come Liverpool e Perth Glory. Prestazioni brillanti che sono suonate come un segnale forte e chiaro sia al tecnico livornese che al mercato. Contro i Reds, ha brillato; in Australia, da titolare, ha confermato le sue qualità, con acuti che sanno di candidatura concreta.