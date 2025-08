Milan, come potrebbe giocare Vlahovic nei due moduli di Allegri? Le chiavi

Milan, Vlahovic potrebbe essere il colpo in attacco per Allegri? Il serbo potrebbe essere il rinforzo rossonero e un'occasione importante. La punta, infatti, è al momento un peso per la Juventus che sta cercando di comprare Kolo Muani e si è già assicurata le prestazioni di Jonathan David. Vlahovic ha un contratto pesante da 12 milioni a stagione ed è in scadenza nel 2026. Per questo la Juventus, se vorrà guadagnarci qualcosa, è costretta a cederlo in questa sessione di calciomercato. A quanto? Si parla di 20 milioni di euro o anche qualcosa in meno. Il Milan, poi, dovrebbe trovare una soluzione per quanto riguarda lo stipendio dell'attaccante.