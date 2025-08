Siamo ormai nel mese decisivo del calciomercato estivo e il Milan, prima del 'gong' finale, deve mettere ancora a segno altri colpi importanti in entrata. La rosa ha visto le cessioni di Theo Hernández e Tijjani Reijnders e ne potrebbe vedere altre da qui alla fine di agosto. I soli Samuele Ricci, Luka Modrić, Pietro Terracciano e Pervis Estupiñán non bastano per rinforzare la rosa dello scorso anno. Servono altri colpi. Il punto. PROSSIMA SCHEDA