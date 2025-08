Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Dusan Vlahovic resterebbe il principale candidato per l'attacco del Milan. Ci sarebbe una lista comunque, con Hojlund che starebbe scalando posizioni, Boniface, Jackson e Gonçalo Ramos. Nunez? Secondo la rosea sarebbe considerato inavvicinabile per la richiesta del Liverpool come cartellino ovvero 65 milioni di euro. Per questo possibile colpo di calciomercato mancherebbero ancora tanti tasselli: il Milan starebbe temporeggiando anche aspettando la riuscita di Kolo Muani alla Juventus.