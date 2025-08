Milan, caccia al “9”: il desiderio Vlahovic e le alternative per l’attacco di Allegri

Con la prima partita ufficiale della nuova stagione che si avvicina, il Milan e Massimiliano Allegri hanno un obiettivo chiaro: rinforzare l'attacco. Il tecnico livornese confida di poter accogliere un nuovo centravanti che vada a completare il reparto offensivo rossonero. La dirigenza è al lavoro in questo ultimo mese di calciomercato per individuare il profilo giusto, con diverse opzioni sul tavolo che accendono le fantasie dei tifosi.

Chi sarà il "9" del Milan? Vlahovic in pole, ma Kalimuendo e Dovbyk incalzano

In cima alla lista dei desideri c'è sempre Dusan Vlahovic, un nome che Allegri conosce bene avendolo già allenato alla Juventus, con cui ha anche vinto una Coppa Italia. Il futuro dell'attaccante serbo a Torino sembra ormai segnato, nonostante un altro anno di contratto e un ingaggio faraonico da ben 12 milioni di euro, cifre ritenute insostenibili per le casse bianconere. Il direttore generale Damien Comolli è impegnato a trovare una soluzione che porterà Vlahović lontano da Torino prima della scadenza naturale del contratto, e il Milan osserva la situazione con molto interesse. Dialoghi in corso.