Milan pronto ad accogliere Modric e Gimenez. Su Comotto …

Il futuro di Christian Comotto

Chi, invece, ha partecipato alla tournée ma non rimarrà aggregato alla squadra è Christian Comotto. Il classe 2008 - esibitosi ieri in una grande prestazione coronata dal rigore conquistato e poi segnato con il cucchiaio - è diretto allo Spezia, in Serie B. Con i liguri potrà vivere una stagione importante per la sua maturazione, sperando poi di vederlo in futuro vestire rossonero. La formula del trasferimento, infatti, è un prestito secco "con alcuni bonus per lo Spezia legati all'utilizzo e al rendimento del calciatore" - si legge sul CorSport.