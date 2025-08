Milan, chi è Kalimuendo? Due dati sorprendono: ecco i numeri

Milan , Kalimuendo l'ultimo nome accostato ai rossoneri in attacco. Si allunga ulteriormente la lista dei possibili candidati per l'attacco di Allegri. Al rientro a Milanello, Max dovrebbe trovare Gimenez, ma la dirigenza dovrebbe comunque cercare un altro innesto. Secondo Gianluca Di Marzio , l'attaccante francese potrebbe essere un'opzione per il Diavolo in questa sessione di calciomercato. Scopriamo meglio il classe 2002 attraverso le statistiche e i numeri.

Milan, Kalimuendo l'attaccante giusto? Ecco chi è, come gioca. Due dati sorprendenti

Andiamo a vedere le sue prestazioni stagionali con la maglia del Rennais grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. 34 partite giocate da Kalimuendo con il Rennais. 18 gol e 3 assist. Media minuti in campo 79 con 32 partite giocate dall'inizio e più di due tiri a partita. Più di 4 tocchi in area avversaria di media, meno di un passaggio chiave, ottima conversione di grandi occasioni e ottima percentuale realizzativa. Come possiamo vedere dalla grafica, la maggior parte dei gol di Kalimuendo arriva con i tiri in basso a sinistra e a destra.