Calciomercato Milan: spunta Kalimuendo del Rennes per l’attacco

L'interesse del Milan per il giovane francese conferma la strategia del club di puntare su profili giovani, in grado di sposarsi con il progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Kalimuendo, con le sue caratteristiche di rapidità e fiuto per il gol, potrebbe rappresentare un'alternativa interessante o un complemento ai profili già seguiti dalla dirigenza rossonera.