Ex Milan, Brahim Diaz inarrestabile: gol contro lo Zambia e record eguagliato

Brahim Diaz è inarrestabile. Il trequartista del Real Madrid ed ex Milan, è uno dei protagonisti principali della Coppa d'Africa 2025: eguagliato il record di Ahmed Faras, leggenda del Marocco
Brahim Diaz è inarrestabile. Il trequartista del Real Madrid ed ex Milan, è uno dei protagonisti principali della Coppa d'Africa 2025. Durate la terza giornata del torneo, l'ex calciatore rossonero ha nuovamente segnato con la casacca del suo Marocco: la vittima, questa volta, è stata Zambia durante l'ultima partita della fase a gironi.

Milan, Brahim Diaz inarrestabile

Dopo essere andato a segno contro le Comore nel primo match di apertura, l'ex rossonero ha segnato anche contro il Mali (partita finita 1-1), e contro lo Zambia ieri sera, partita poi vinta 3-0, ma non è tutto: Brahim Diaz è riuscito ad eguagliare un record importante, vecchio di quasi 50 lunghi anni. L'ex Milan ha ufficialmente eguagliato il record di Ahmed Faras, miglior marcatore della storia della nazionale marocchina con ben 36 gol. Un risultato davvero importante per il giovane classe '99.

La leggenda del Marocco Faras aveva, infatti,  segnato per ben tre partite di fila in due occasioni: nel 1972 e nell'edizione del 1976, vinta proprio dal Marocco.

