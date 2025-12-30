Nella giornata di oggi, martedì 30 dicembre 2025, molti siti web e quotidiani sportivi hanno parlato ampiamente del Milan di Massimiliano Allegri. Dopo la vittoria col Verona, si è scatenato il calciomercato: da Nkunku al possibile rinnovo di Maignan. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA