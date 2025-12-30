PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, mercato di fuoco: Nkunku via in Turchia? Maignan, novità sul rinnovo. Davanti…

ULTIME MILAN NEWS

Milan, mercato di fuoco: Nkunku via in Turchia? Maignan, novità sul rinnovo. Davanti…

Milan, mercato di fuoco: Nkunku via in Turchia? Maignan, novità sul rinnovo. Davanti… - immagine 1
Le top news della mattinata di oggi, 30dicembre 2025, del Milan di Massimiliano Allegri: Nkunku via? Novità importanti sul fronte Maignan!
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

NEWS MILAN

Nella giornata di oggi, martedì 30 dicembre 2025, molti siti web e quotidiani sportivi hanno parlato ampiamente del Milan di Massimiliano Allegri.  Dopo la vittoria col Verona, si è scatenato il calciomercato: da Nkunku al possibile rinnovo di Maignan. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA

GABBIA-LEAO

—  

Dopo la vittoria per 3-0 contro il Verona a San Siro il Milan di Massimiliano Allegri  si è messo all'avorio per affrontare il Cagliari in trasferta.

LEGGI ANCHE

Secondo il Corriere dello Sport,  Rafael Leao avverte ancora del fastidio quando prova ad aumentare l'intensità del lavoro. La situazione verrà monitorata nelle prossime ore.

Gabbia prosegue ancora con il personalizzato per lui: il difensore italiano resta ancora in dubbio per la gara.

PROSSIMA SCHEDA

NKUNKU

—  

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Fenerbahce avrebbe manifestato interesse per Christopher Nkunku. A spingere il club turco sarebbe Domenico Tedesco. La volontà del calciatore però è chiara: rimanere a Milano.

L'operazione poi non è semplice: il Milan vuole una cifra vicina ai 37 milioni di euro, cifra pagata in estate al Chelsea.

PROSSIMA SCHEDA

MAIGNAN

—  

Arrivano delle novità sul fronte Maignan. Secondo Tuttosport, il Milan avrebbe chiuso un incontro con l'agente del portiere francese per discutere del rinnovo contrattuale.

L'offerta? Un triennale con opzione per rinnovare un ulteriore stagione, con uno stipendio di ben 7 milioni di euro inclusi bonus. Dopo le tensioni precedenti, Maignan continua ad avere un bellissimo rapporto con Allegri e il suo staff. Vedremo se la situazione Sis bloccherà di qui a breve.

 

PROSSIMA SCHEDA

JACKSON

—  

Il Milan continua a seguire Nicolas Jackson attaccante senegalese di proprietà del Chelsea ma in prestito al Bayern Monaco. In Germania stagionando poco e potrebbe salutare i bavaresi già a gennaio. Al momento non ci sono trattative in corso, ma tutto può cambiare.

LEGGI ANCHE: Cafù: “Quando sei il Milan l’obiettivo è sempre quello di vincere il campionato”

Leggi anche
Cassano: “Thiago Silva voleva tornare al Milan, Allegri non l’ha voluto: è un’altra delle sue...
Gentile: “Tra i più decisivi del campionato, Pulisic è il top player del Milan ormai da...

© RIPRODUZIONE RISERVATA