Secondo il Corriere dello Sport, Rafael Leao avverte ancora del fastidio quando prova ad aumentare l'intensità del lavoro. La situazione verrà monitorata nelle prossime ore.
Gabbia prosegue ancora con il personalizzato per lui: il difensore italiano resta ancora in dubbio per la gara.
NKUNKU—
Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Fenerbahce avrebbe manifestato interesse per Christopher Nkunku. A spingere il club turco sarebbe Domenico Tedesco. La volontà del calciatore però è chiara: rimanere a Milano.
L'operazione poi non è semplice: il Milan vuole una cifra vicina ai 37 milioni di euro, cifra pagata in estate al Chelsea.
MAIGNAN—
Arrivano delle novità sul fronte Maignan. Secondo Tuttosport, il Milan avrebbe chiuso un incontro con l'agente del portiere francese per discutere del rinnovo contrattuale.
L'offerta? Un triennale con opzione per rinnovare un ulteriore stagione, con uno stipendio di ben 7 milioni di euro inclusi bonus. Dopo le tensioni precedenti, Maignan continua ad avere un bellissimo rapporto con Allegri e il suo staff. Vedremo se la situazione Sis bloccherà di qui a breve.
JACKSON—
Il Milan continua a seguire Nicolas Jackson attaccante senegalese di proprietà del Chelsea ma in prestito al Bayern Monaco. In Germania stagionando poco e potrebbe salutare i bavaresi già a gennaio. Al momento non ci sono trattative in corso, ma tutto può cambiare.
