Gentile: “Tra i più decisivi del campionato, Pulisic è il top player del Milan ormai da tre stagioni”

Riccardo Gentile, giornalista sportivo di 'Sky Sport', ha parlato di Christian Pulisic, attaccante statunitense classe 1998 autore di un gol importante, l'ennesimo, anche in Milan-Verona 3-0 di domenica scorsa a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni
Christian Pulisic, attaccante statunitense classe 1998, ha realizzato il primo dei tre gol del Milan nel 3-0 interno rifilato all'Hellas Verona nell'ultimo turno di campionato. Con il gol, di piatto sinistro, infilato al malcapitato Lorenzo Montipò, Pulisic ha toccato quota 10 reti (più 2 assist) in 15 partite disputate tra Serie A, Coppa Italia a 'Final Four' di Supercoppa Italiana.

Milan, ancora in gol Pulisic. L'opinione di Gentile ('Sky Sport')

Una stagione dai grandi numeri per 'Capitan America', nonostante, per via di qualche infortunio di troppo, Pulisic abbia già saltato 5 partite di campionato sulle 16 disputate dal Diavolo di Massimiliano Allegri. E dire che, per ammissione dello stesso tecnico livornese, il numero 11 rossonero non sia ancora al 100% per i soliti acciacchi al flessore ....

Di Pulisic ha parlato, dopo Milan-Verona, negli studi di 'Sky Sport', il giornalista Riccardo Gentile. "Uno dei giocatori più decisivi del campionato: nessuna sorpresa. La parabola di Pulisic e quella di Christopher Nkunku non dico che siano simili ma era chiaro fin dall'inizio che l’americano quando è stato preso dal Milan poteva essere subito un calciatore decisivo e di fatto lo è stato. Anche quando è stato male, nella trasferta di Torino, ha ribaltato lui la partita: è il top player del Milan ormai da tre stagioni".

