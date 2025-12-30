Di Pulisic ha parlato, dopo Milan-Verona, negli studi di 'Sky Sport', il giornalista Riccardo Gentile. "Uno dei giocatori più decisivi del campionato: nessuna sorpresa. La parabola di Pulisic e quella di Christopher Nkunku non dico che siano simili ma era chiaro fin dall'inizio che l’americano quando è stato preso dal Milan poteva essere subito un calciatore decisivo e di fatto lo è stato. Anche quando è stato male, nella trasferta di Torino, ha ribaltato lui la partita: è il top player del Milan ormai da tre stagioni".