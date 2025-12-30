Michele Criscitiello, giornalista sportivo e direttore di 'SportItalia', nel suo editoriale per il sito web dell'emittente televisiva, ha parlato di Massimiliano Allegri e dei risultati finora conseguiti dal suo Milan. Il punto nelle sue parole

Grazie al 3-0 interno contro l' Hellas Verona dell'ultimo turno di Serie A , il Milan di Massimiliano Allegri ha toccato quota 35 punti in classifica a due giornate dal termine del girone d'andata. Il Diavolo è al secondo posto, tra Inter ( 36 ) e Napoli ( 34 ), da tutti accreditate come le squadre che lotteranno fino alla fine della stagione per lo Scudetto . Un cammino, per il Milan, fin qui molto positivo: dopo l'iniziale sconfitta contro la Cremonese , sono arrivati 15 risultati utili consecutivi in campionato (1 0 vittorie , 5 pareggi ) che potrebbero alimentare i sogni e le speranze di tricolore.

Non la pensa così, però, Michele Criscitiello. Il giornalista sportivo, direttore di 'SportItalia', si è espresso così - nel suo editoriale per il sito web dell'emittente televisiva - su quanto fatto finora da Allegri alla guida del Milan, sui risultati dei rossoneri e su ciò che verrà. "Per ora la sufficienza ma rimettere in piedi questo Milan non era facile. Arriva e mette ordine, in campo e a Milanello. Allenatore pratico che riesce sempre a raggiungere i risultati prefissati. La squadra non è fortissima, mancano una punta e un difensore. Lui ha dato la giusta forza ad un gruppo vulnerabile. Peccato per i punti persi con le piccole. Lo Scudetto deve essere il sogno (per ora) ma il ritorno in Champions League è l’obiettivo".