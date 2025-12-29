La prima partita del Milan del nuovo anno sarà contro il Cagliari: le ultime dei rossoblù, con i ritorni in gruppo di Mina e Rodriguez

La prima partita del Milan del nuovo anno sarà contro il Cagliari . I rossoneri di Massimiliano Allegri si sfideranno contro i sardi il 2 di gennaio alle ore 20:45 presso lo stadio Unipol Domus Arena. Inizierà così la 18esima giornata di Serie A, penultima del girone di andata. Proprio per preparare la sfida contro il Milan, quest'oggi il Cagliari si è allenato al pomeriggio: presenti Mina e Rodriguez . Ecco, di seguito, il comunicato del club

Il report dell'allenamento del Cagliari: "Prosegue al CRAI Sport Center la preparazione al prossimo match di campionato: i rossoblù affronteranno il Milan nell’anticipo della 18ª giornata di Serie A, in programma venerdì 2 gennaio alle 20.45. Agli ordini di mister Pisacane, la squadra è scesa in campo questo pomeriggio per svolgere, nella prima parte della seduta, delle esercitazioni tecniche; a seguire delle sessioni di lavoro aerobico. Hanno lavorato regolarmente con il gruppo Juan Rodríguez e Yerry Mina, personalizzato per Zé Pedro. Per domani, martedì 30, è fissato un nuovo allenamento al mattino"