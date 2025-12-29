Arriva una brutta tegola per il Cagliari. La squadra sarda, nel match contro il Milan di Massimiliano Allegri in programma il 2 di gennaio alle ore 20:45, dovrà fare a meno di Michael Folorunsho. Il centrocampista della squadra cagliaritana si è fatto male nella gara di campionato contro il Pisa, poco prima di Natale ma non è tutto. Il centrocampista ha saltato anche l'ultimo impegno con il Torino. Che non fosse presente contro i rossoneri era già chiaro, non erano chiari però i tempi di recupero.
Questa mattina il Folorunsho è stato operato Villa Stuart dopo un controllo che ha evidenziato un esito negativo della terapia conservativa iniziata una settimana fa. Il giocatore è stato perciò operato al collaterale mediale del ginocchio destro: da domani inizierà il percorso riabilitativo che dovrebbe rientrare in campo non prima di 40-50 giorni. Un lungo mese e mezzo di stop per il centrocampista cagliaritano.
