Il Milan pensa sempre a far crescere al meglio i suoi piccoli talenti, ed è per questo che, ad agosto scorso, il giovane Christian Comotto è stato mandato in prestito allo Spezia. Il giovane, ultimamente, è finito sotto ai riflettori non solo per la sua bravura, ma per un simpaticissimo episodio che ha conquistato il cuore di tutti i tifosi liguri.