Milan, Comotto incita la folla e la signora impazzisce: “Bravo Bimbo!”

Contro il Pescara, il giovane Comotto, di proprietà del Milan ma in prestito allo Spezia, è stato il protagonista di un simpatico siparietto...
Il Milan pensa sempre a far crescere al meglio i suoi piccoli talenti, ed è per questo che, ad agosto scorso, il giovane Christian Comotto è stato mandato in prestito allo Spezia. Il giovane, ultimamente, è finito sotto ai riflettori non solo per la sua bravura, ma per un simpaticissimo episodio che ha conquistato il cuore di tutti i tifosi liguri.

Milan, il siparietto tra Comotto e una tifosa

Durante la sfida contro il Pescara terminata 2-1, il giovane di proprietà rossonera ha mostrato una grandissima personalità: dopo un contrasto con un avversario, il giovane Comotto si è rivolto verso i propri tifosi incitandoli a gran voce.

Il gesto, ovviamente, ha attirato l'attenzione di tutto il pubblico ma, in modo particolare, quella di una signora: "Bravo bimbo!"  ha urlato dagli spalti dello stadio Alberto Picco. Il Milan, che lo ha mandato in Serie B per farsi le ossa, osserva comunque non molta soddisfazione. Il giovane sotto la guida di Donadoni sta trovando sempre più spazio, continuando a sfornare prestazioni molto positive!

