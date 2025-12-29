Pianeta Milan
Milan, 15 partite consecutive senza sconfitta: non accadeva dal 2021/22
Il Milan di Massimiliano Allegri ritrova il successo contro il Verona di Paolo Zanetti, allungando la striscia di partite senza sconfitta a 15: non accadeva dalla stagione 21/22. Ecco il dato
Il Milan chiude l'anno con una vittoria netta e convincente e si lascia alle spalle le recenti difficoltà contro Sassuolo e Napoli. A San Siro, nella sfida valida per la 17^giornata di Serie A, i rossoneri superano 3-0 l'Hellas Verona di Paolo Zanetti e ritrovano certezze importanti dopo le ultime settimane complicate.

Dopo un primo tempo bloccato e povero di occasioni, la squadra di Massimiliano Allegri ha sbloccato il risultato prima dell'intervallo: sugli sviluppi di un corner battuto da Luka Modric, Adrien Rabiot prolunga di testa e Christian Pulisic insacca sul secondo palo. Nella ripresa il Milan accelera subito. Christopher Nkunku viene trattenuto in area da Nelsson e l'arbitro Fabbri indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta lo stesso Nkunku, che firma il suo primo gol in Serie A con la maglia rossonera. Passano pochi minuti e il francese concede il bis: da vero centravanti, è il più rapido ad avventarsi sulla respinta dopo il tiro di Modric, chiudendo i conti e regalando al Milan e ai tanti tifosi rossoneri un successo netto nell'ultima gara dell'anno a 'San Siro'.

Il convincente successo ottenuto nel 'lunch-match' di ieri permette ai rossoneri di aumentare il numero di partite senza sconfitta a 15. Non accadeva dalle ultime partite di Serie A della stagione 2021/22 che il club rossonero non rimaneva imbattuto per almeno 15 match consecutivi. Ora, Massimiliano Allegri, spera di poter allungare questa striscia positiva contro il Cagliari di Pisacane.

