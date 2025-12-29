Pianeta Milan
Marco Bucciantini, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Calcio Club su Hojlund, cercato anche dal Milan
Marco Bucciantini, giornalista sportivo, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Calcio Club sui vari centravanti delle big di Serie A. In pasticciare, Bucciantini si è voluto soffermare su Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli cercato anche dal Milan in passato. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Perfetta parabola di deduzione nel lavoro di Conte. A me Hojlund sembra migliorato anche nella disponibilità, nel volume. C'è tutta quella lotta, quella fatica che con Conte diventa gioia. Perché poi è lui che crea i giocatori, le squadre e cresce anche la qualità. Però è da subito la dichiarazione di forza del Napoli, perché in un mercato ad agosto dove c'erano tre o quattro squadre senza centravanti: La Juventus, che non voleva proseguire con Vlahovic, lo cercava. La Roma lo cercava disperatamente. Il Milan lo cercava. Il Napoli l'ha preso in 24 ore quando si è fatto male Lukaku. Il campionato è cominciato con questa dichiarazione di forza. E questo è un attaccante forte”

