Marco Bucciantini, giornalista sportivo, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Calcio Club sui vari centravanti delle big di Serie A. In pasticciare, Bucciantini si è voluto soffermare su Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli cercato anche dal Milan in passato. Ecco, di seguito, le sue parole:
ULTIME MILAN NEWS
Bucciantini: “Hojlund è un attaccante forte. Il Milan lo cercava e il Napoli…”
Milan, le parole di Bucciantini su Hojlund—
"Perfetta parabola di deduzione nel lavoro di Conte. A me Hojlund sembra migliorato anche nella disponibilità, nel volume. C'è tutta quella lotta, quella fatica che con Conte diventa gioia. Perché poi è lui che crea i giocatori, le squadre e cresce anche la qualità. Però è da subito la dichiarazione di forza del Napoli, perché in un mercato ad agosto dove c'erano tre o quattro squadre senza centravanti: La Juventus, che non voleva proseguire con Vlahovic, lo cercava. La Roma lo cercava disperatamente. Il Milan lo cercava. Il Napoli l'ha preso in 24 ore quando si è fatto male Lukaku. Il campionato è cominciato con questa dichiarazione di forza. E questo è un attaccante forte”
