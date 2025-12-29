Nkunku ha realizzato un rigore impeccabile al 48', seguito da un gol su azione al 53' che ha messo in cassaforte il risultato per i rossoneri. La sua capacità di muoversi tra le linee e di sfruttare ogni occasione è stata fondamentale per il successo del Milan. La sua presenza costante in attacco ha messo in difficoltà la difesa avversaria, rendendolo un pericolo costante.

Con un contributo decisivo in fase offensiva il numero 18 rossonero si è sbloccato, firmando così la prima doppietta da milanista e permettendo alla squadra di Allegri di ritrovare il successo. Una prestazione che non ha soltanto ha garantito i tre punti al Milan, ma ha anche dimostrato quanto possa essere cruciale per la squadra dal momento che la sua abilità nel creare spazi e nel finalizzare le azioni è stata determinante per il risultato finale.