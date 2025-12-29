Pianeta Milan
Milan, show di Nkunku a San Siro: doppietta e premio come MVP della gara

Milan, show di Nkunku a San Siro: doppietta e premio come MVP della gara - immagine 1
Con la doppietta di ieri mattina al Verona, tutti i tifosi del Milan hanno eletto Christopher Nkunku come miglior giocatore del match: il comunicato del club di via Aldo Rossi...
Alessia Scataglini

Con la doppietta di ieri mattina al Verona, tutti i tifosi del Milan hanno eletto Christopher Nkunku come miglior giocatore del match. Il bomber francese è riuscito a sbloccarsi in campionato segnando i suoi primi due gol con addosso la casacca rossonera. Una splendida doppietta che ha consentito agli uomini di Allegri di conquistare i 3 punti. Ecco, di seguito, il comunicato del club rossonero:

(Fonte acmilan.com) - Una vittoria netta per il Milan che ha superato l'Hellas Verona con un convincente 3-0. Il protagonista indiscusso della partita è stato Christopher Nkunku, che ha brillato con una grande prestazione. L'attaccante francese ha segnato due gol - uno su rigore e uno su azione - dimostrando la sua abilità nel finalizzare le azioni offensive. La sua performance ha illuminato San Siro, confermandolo come il migliore in campo.

Nkunku ha realizzato un rigore impeccabile al 48', seguito da un gol su azione al 53' che ha messo in cassaforte il risultato per i rossoneri. La sua capacità di muoversi tra le linee e di sfruttare ogni occasione è stata fondamentale per il successo del Milan. La sua presenza costante in attacco ha messo in difficoltà la difesa avversaria, rendendolo un pericolo costante.

Con un contributo decisivo in fase offensiva il numero 18 rossonero si è sbloccato, firmando così la prima doppietta da milanista e permettendo alla squadra di Allegri di ritrovare il successo. Una prestazione che non ha soltanto ha garantito i tre punti al Milan, ma ha anche dimostrato quanto possa essere cruciale per la squadra dal momento che la sua abilità nel creare spazi e nel finalizzare le azioni è stata determinante per il risultato finale.

Con oltre il 61% dei voti espressi dai nostri tifosi su AC Milan Official App, Nkunku ha superato nella corsa al premio di MVP Luka Modrić e Christian Pulisic. Una prestazione che lascia ben sperare per i prossimi impegni, con l'augurio di continuare su questa strada. Bravo Christopher, continua così

