Si tratta, perciò, di una problematica di neurologica che ha attaccato la parte sinistra del volto dell'ex Milan. Ocampos, secondo quanto riferito dal quotidiano Olé, era stato vittima di un infortunio mentre cercava di aiutare sua figlia dopo un piccolo incidente durante una lezione di equitazione: il giocatore ha perso il controllo del proprio monopattino sbattendo violentemente sull'asfalto: frattura del polso e trauma facciale.