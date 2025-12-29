Pianeta Milan
Ex Milan, paura per Ocampos: paralisi facciale per l’ex rossonero, il comunicato

Il Monterrey ha condiviso una notizia alquanto preoccupante: Lucas Ocampos, argentino ex Milan, vittima di una paralisi facciale. Il comunicato
A pochissime settimane dall'inizio del Torneo Clausura 2026 della Liga MX, il Monterrey ha condiviso una notizia alquanto preoccupante riguardante Lucas Ocampos, argentino ex Milan, vittima di una paralisi facciale. Il calciatore, attualmente si trova sotto osservazione, ecco il comunicato del Club:

Ex Milan, paura per Ocampos

"Il Club de Futbol Monterrey informa che il giocatore Lucas Ocampos ha presentato una paralisi facciale dell'emivolto sinistro di probabile eziologia virale. Ocampos è stato valutato da uno specialista per definire il comportamento terapeutico. Il giocatore resterà a riposo per 7 giorni e verrà valutata la sua evoluzione clinica per determinare il suo reintegro nei lavori di gruppo della preparazione precampionato"

Si tratta, perciò, di una problematica di neurologica che ha attaccato la parte sinistra del volto dell'ex Milan. Ocampos, secondo quanto riferito dal quotidiano Olé, era stato vittima di un infortunio mentre cercava di aiutare sua figlia dopo un piccolo incidente durante una lezione di equitazione: il giocatore ha perso il controllo del proprio monopattino sbattendo violentemente sull'asfalto: frattura del polso e trauma facciale.

 

