"Il signor Allegri gli ha chiuso il cancello a tripla mandata. Lui e Giorgio Furlani hanno rifiutato di accoglierlo al Milan. È una roba gravissima, soprattutto per i tifosi del Milan, che sono affezionati al ragazzo, a un campione del genere, che era andato via dal Milan piangendo, senza volerlo".

"Thiago voleva chiudere un cerchio, veniva a fare da chioccia a Gabbia" — "Questa è un'altra delle giocate di Allegri, che ci ha messo 5 giorni per dirgli di no, ha fatto il gioco delle 3 carte, gli ha detto 'no, ma sai ... È meglio che ci lasciamo come eravamo, mi serve un attaccante, non un difensore', senza mai dire di no", il commento di Cassano sulla questione.

"Ovviamente il ragazzo, che ha i coglioni, ha detto 'Tranquillo, no. Trovo altro'. Questo è Massimiliano Allegri, caro Sandro Sabatini o caro Cruciani. Non ce l'ho con Allegri, ma Allegri è questo. Capite?".

"È un'informazione che volevo condividere con voi e gli amici della trasmissione, perché noi non facciamo giri di parole. Noi difendiamo sempre la libertà e le persone per bene, perché il bene genera bene. Il ragazzo, Thiago Silva, voleva chiudere un cerchio, era andato via dal Milan senza volerlo. Voleva venirci in bianco, dicendo 'mettete voi la cifra, io vengo a fare da chioccia a Gabbia', non a Nesta o Maldini. E Allegri per rispondere no ha dovuto mandare mille messaggi, dicendo 'no, sai, ma è meglio che, tatatata'... "

Questo è Allegri, caro Sabatini o caro Cruciani, o altri sfigati che gli andate dietro, ma tranquilli, questo è Allegri. Ai tifosi del Milan voglio dire che Thiago non è arrivato perché ha messo il veto Allegri. Ibrahimović lo voleva", la chiosa di 'FantAntonio'.