MILAN-LECCE

Milan-Lecce, Ravezzani: 'Fullkrug sembra indispensabile. Jashari ...'
Il giornalista Fabio Ravezzani ha analizzato la vittoria del Milan di misura contro il Lecce allo stadio San Siro. Ecco il parere dal social X
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Ancora tre punti per il Milan di Massimiliano Allegri. Dopo la tantissima discussa vittoria contro il Como, la squadra rossonera ha battuto 1-0 il Lecce a San Siro, convincendo anche sul piano del gioco e sulle occasioni create. Il Diavolo specialmente nel secondo tempo ha creato tantissime palle gol, fermato spesso da un grandissimo Falcone. E' servito un cross perfetto di Saelemaekers per l'incornata vincente e decisiva di Fullkrug nella ripresa. Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato proprio di Milan-Lecce 1-0 sul social X. Ecco il suo breve pensiero in merito.

"Il Milan gioca (molto bene) e batte il Lecce creando almeno 6 palle gol". Ravezzani poi passa all'analisi dei singoli: "Fullkrug sembra indispensabile. Leao e Pulisic spenti. Molto bene Ricci. Jashari ha personalità, anche se a volte ne abusa. Estupinan parte male e poi cresce. Sale sempre inesauribile, molto male Tomori".

LEGGI ANCHE: Milan, finalmente la punta: Fullkrug decisivo con il Lecce con un gol da bomber>>>

Ora per il Milan in arrivo due sfide molto interessanti e difficili: doppia trasferta contro Roma e Bologna.

