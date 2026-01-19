Milan-Lecce, Ravezzani: 'Fullkrug sembra indispensabile. Jashari ...'

Ancora tre punti per il Milan di Massimiliano Allegri. Dopo la tantissima discussa vittoria contro il Como, la squadra rossonera ha battuto 1-0 il Lecce a San Siro, convincendo anche sul piano del gioco e sulle occasioni create. Il Diavolo specialmente nel secondo tempo ha creato tantissime palle gol, fermato spesso da un grandissimo Falcone. E' servito un cross perfetto di Saelemaekers per l'incornata vincente e decisiva di Fullkrug nella ripresa. Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato proprio di Milan-Lecce 1-0 sul social X. Ecco il suo breve pensiero in merito.
MILAN-LECCE
Ravezzani: “Jashari ha personalità, anche se a volte ne abusa. Molto male Tomori. Fullkrug …”
Il giornalista Fabio Ravezzani ha analizzato la vittoria del Milan di misura contro il Lecce allo stadio San Siro. Ecco il parere dal social X
"Il Milan gioca (molto bene) e batte il Lecce creando almeno 6 palle gol". Ravezzani poi passa all'analisi dei singoli: "Fullkrug sembra indispensabile. Leao e Pulisic spenti. Molto bene Ricci. Jashari ha personalità, anche se a volte ne abusa. Estupinan parte male e poi cresce. Sale sempre inesauribile, molto male Tomori".
Ora per il Milan in arrivo due sfide molto interessanti e difficili: doppia trasferta contro Roma e Bologna.
