Milan-Lecce, Ravezzani: 'Fullkrug sembra indispensabile. Jashari ...'

Ancora tre punti per il Milan di Massimiliano Allegri. Dopo la tantissima discussa vittoria contro il Como, la squadra rossonera ha battuto 1-0 il Lecce a San Siro, convincendo anche sul piano del gioco e sulle occasioni create. Il Diavolo specialmente nel secondo tempo ha creato tantissime palle gol, fermato spesso da un grandissimo Falcone. E' servito un cross perfetto di Saelemaekers per l'incornata vincente e decisiva di Fullkrug nella ripresa. Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato proprio di Milan-Lecce 1-0 sul social X. Ecco il suo breve pensiero in merito.