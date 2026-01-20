Allegri, ha commentato la 'rosea', non fa mai riferimento, pubblicamente, allo Scudetto . Parla sempre di 'arrivare a marzo nelle migliori condizioni' per poi vedere il da farsi. Qualche motivo, però, per coltivare il sogno Scudetto, il Milan di Allegri ce l'ha. I rossoneri hanno perso meno di tutti in Serie A ( una partita ), poi hanno collezionato 20 risultati utili consecutivi .

Inoltre, il Diavolo, a differenza di Inter, Napoli, Roma e Juventus, non è impegnato nelle coppe europee. Cosa dovrà fare, quindi, il Milan per fare ben più di 28 punti (per Allegri la quota Scudetto è a 86-88, in tal caso al Milan ne mancherebbero 40-42) per provare a vincere il campionato? Migliorare contro le piccole e tenere lo stesso ritmo contro le grandi. Le prossime trasferte, contro Roma, Bologna e Pisa diranno molto.