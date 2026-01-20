Pianeta Milan
Milan, le quote di Allegri: per la Champions si può persino rallentare. Ma per lo Scudetto ...
Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, ora ... dà i numeri: per approdare in Champions League, obiettivo dichiarato del club di Via Aldo Rossi in questa stagione, al suo Milan basterebbero 28 punti. Per puntare in alto, al titolo, serve di...
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, al termine della partita vinta per 1-0 domenica sera a 'San Siro' contro il Lecce, abbia fissato in 74 punti la quota per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Ovvero, l'obiettivo dichiarato dal club di Via Aldo Rossi.

Milan, mancano 28 punti ad Allegri per l'obiettivo Champions

Per essere sicuro di chiudere almeno al quarto posto del campionato, dunque, al Milan - attualmente secondo in classifica a quota 46, a - 3 dall'Inter capolista - servono almeno 28 punti in 17 giornate: un ruolino di marcia di 1,64 punti per partita. Tabella alla portata, quindi, di una squadra che, finora, ha viaggiato alla media di 2,19 punti per gara in campionato.

Allegri, però, che nella stagione 2023-2024, con la Juventus, mise a repentaglio la qualificazione vanificando un vantaggio di 17 punti sul Bologna quinto in graduatoria, predica prudenza ai suoi ragazzi. Ben conosce i pericoli di queste situazioni e, pertanto, invita tutti, all'interno del mondo Milan, a pensare di vincere partita dopo partita.

Per lo Scudetto, però, servirà di più. Innanzitutto il Milan dovrà ...

Allegri, ha commentato la 'rosea', non fa mai riferimento, pubblicamente, allo Scudetto. Parla sempre di 'arrivare a marzo nelle migliori condizioni' per poi vedere il da farsi. Qualche motivo, però, per coltivare il sogno Scudetto, il Milan di Allegri ce l'ha. I rossoneri hanno perso meno di tutti in Serie A (una partita), poi hanno collezionato 20 risultati utili consecutivi.

Inoltre, il Diavolo, a differenza di Inter, Napoli, Roma e Juventus, non è impegnato nelle coppe europee. Cosa dovrà fare, quindi, il Milan per fare ben più di 28 punti (per Allegri la quota Scudetto è a 86-88, in tal caso al Milan ne mancherebbero 40-42) per provare a vincere il campionato? Migliorare contro le piccole e tenere lo stesso ritmo contro le grandi. Le prossime trasferte, contro Roma, Bologna e Pisa diranno molto.

