Allegri, però, che nella stagione 2023-2024, con la Juventus, mise a repentaglio la qualificazione vanificando un vantaggio di 17 punti sul Bologna quinto in graduatoria, predica prudenza ai suoi ragazzi. Ben conosce i pericoli di queste situazioni e, pertanto, invita tutti, all'interno del mondo Milan, a pensare di vincere partita dopo partita.
Per lo Scudetto, però, servirà di più. Innanzitutto il Milan dovrà ...—
Allegri, ha commentato la 'rosea', non fa mai riferimento, pubblicamente, allo Scudetto. Parla sempre di 'arrivare a marzo nelle migliori condizioni' per poi vedere il da farsi. Qualche motivo, però, per coltivare il sogno Scudetto, il Milan di Allegri ce l'ha. I rossoneri hanno perso meno di tutti in Serie A (una partita), poi hanno collezionato 20 risultati utili consecutivi.
Inoltre, il Diavolo, a differenza di Inter, Napoli, Roma e Juventus, non è impegnato nelle coppe europee. Cosa dovrà fare, quindi, il Milan per fare ben più di 28 punti (per Allegri la quota Scudetto è a 86-88, in tal caso al Milan ne mancherebbero 40-42) per provare a vincere il campionato? Migliorare contro le piccole e tenere lo stesso ritmo contro le grandi. Le prossime trasferte, contro Roma, Bologna e Pisa diranno molto.
