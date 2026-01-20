Entrambi hanno fatto riferimento all’ importanza dello stadio di proprietà per investire nella sicurezza . L’esempio dello 'Stadium' di Torino , con videocamere e servizio d’ordine gestiti direttamente dal club, è emblematico. Favorevole il commento del senatore Walter Verini , del Partito Democratico , coordinatore del Comitato Antimafia.

«Sono emersi importanti aggiornamenti, devo dire con una certa soddisfazione che la collaborazione con gli organismi di polizia e con la magistratura sta dando i suoi frutti. Da queste audizioni emergono atti interessanti che stanno contribuendo a colpire questo fenomeno che in certe situazioni gestiva bagarinaggio, parcheggi, merchandising, scommesse clandestine e magari partecipavano anche tesserati. Spesso le curve sono divenute piazze di spaccio», ha detto Verini.