Entrambi hanno fatto riferimento all’importanza dello stadio di proprietà per investire nella sicurezza. L’esempio dello 'Stadium' di Torino, con videocamere e servizio d’ordine gestiti direttamente dal club, è emblematico. Favorevole il commento del senatore Walter Verini, del Partito Democratico, coordinatore del Comitato Antimafia.
«Sono emersi importanti aggiornamenti, devo dire con una certa soddisfazione che la collaborazione con gli organismi di polizia e con la magistratura sta dando i suoi frutti. Da queste audizioni emergono atti interessanti che stanno contribuendo a colpire questo fenomeno che in certe situazioni gestiva bagarinaggio, parcheggi, merchandising, scommesse clandestine e magari partecipavano anche tesserati. Spesso le curve sono divenute piazze di spaccio», ha detto Verini.
