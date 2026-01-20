Pianeta Milan
Camarda si opera: i tempi per il suo rientro in campo. Con il Milan o con il Lecce?
Francesco Camarda, classe 2008, attaccante del Milan ma in prestito con diritto di riscatto al Lecce, ha deciso di operarsi alla spalla infortunata in occasione di Lecce-Roma qualche settimana fa. Il punto sul baby bomber, tra campo e mercato
Francesco Camarda, classe 2008, attaccante che la scorsa estate è passato dal Milan al Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del club giallorosso e di contro-riscatto in favore di quello rossonero, ha deciso di operarsi per l'infortunio alla spalla destra - nella zona del cercine glenoideo - rimediato in occasione di Lecce-Roma 0-2 dello scorso 6 gennaio.

Operazione per Camarda: Milan e Lecce restano in attesa

Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il Lecce avrebbe preferito la terapia conservativa ma, da un lato, era troppo forte il dolore per il ragazzo e, dall'altro, c'era l'alto rischio di portarsi dietro a lungo un problema risolvibile nell'immediato con un intervento chirurgico. Pertanto, Camarda presto si opererà e resterà fuori tre-quattro mesi.

Quando tornerà in campo, in tempo utile probabilmente per le ultime partite della stagione, lo farà con la maglia del Lecce o del Milan? Per il 'CorSport', i due club dovranno mettersi ora d'accordo su come gestire il cartellino del ragazzo. In stagione, finora, per Camarda un gol e un assist in 19 partite tra Serie A e Coppa Italia con i giallorossi di Eusebio Di Francesco.

