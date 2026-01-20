Da chi reperire i soldi? A subentrare a Elliott sarebbe Manulife Comvest, società d'investimento con base a Toronto (Canada). Per la 'rosea', il vantaggio che Cardinale avrebbe nel farsi rifinanziare il debito da Comvest sarebbe duplice. Da un lato, allungherebbe ulteriormente i tempi della restituzione, abbassando contestualmente i tassi di interesse del nuovo prestito. Dall'altro, Cardinale e i suoi uomini resterebbero (da soli) al comando del club con un progetto rossonero a lungo termine e con un orizzonte temporale più ampio di quello permesso dalle condizioni attuali. Parole chiave: stabilità e continuità.