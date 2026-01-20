Milan, il marchio di Allegri è evidente: una sola sconfitta in 21 gare

Dopo una stagione terminata all'ottavo posto, Max è riuscito a riportare al vertice il Diavolo, in piena lotta Scudetto e a -3 dall'Inter capolista. Rispetto allo scorso anno, sono già 15 i punti in più rispetto al duo Fonseca-Conceicao. Quello che fa impressione è il numero di sconfitte. Solo una, quella alla prima di campionato con la Cremonese. Da lì in poi sono arrivate 13 vittorie e 7 pareggi. Nelle prime 21 gare di campionato, da quando la vittoria vale tre punti, solo altre due volte il Milan ha registrato una sola sconfitta: nelle stagioni 95/96 e 03/04.