Milan-Lecce 1-0, così Füllkrug nel post-partita di 'TeleLombardia'

Sulla serata dei rossoneri: “Una bella serata. Era importante vincere, giocavamo per ultimi e le altre squadre avevano vinto: c’era un po’ di pressione ma abbiamo vinto, abbiamo giocato per il risultato, abbiamo attaccato bene ma non siamo riusciti a segnare. Poi, dopo che sono entrato, abbiamo fatto finalmente gol. Ma anche prima abbiamo avuto varie occasioni per sbloccarla …. Ma secondo me abbiamo fatto bene. Non è facile giocare contro le squadre di Serie A, hanno una buona fase difensiva. Siamo felici di aver vinto ed il fatto di aver segnato rende la serata perfetta”.