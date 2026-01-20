Pianeta Milan
MILAN-LECCE

Füllkrug: “Scudetto? Credo nel vincere ogni partita. Sul mio futuro al Milan dico …”

Füllkrug: 'Scudetto? Credo nel vincere ogni partita. Sul mio futuro al Milan dico ...'
Niclas Füllkrug, attaccante rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta domenica sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Lecce 1-0, così Füllkrug nel post-partita di 'TeleLombardia'

Sulla serata dei rossoneri: “Una bella serata. Era importante vincere, giocavamo per ultimi e le altre squadre avevano vinto: c’era un po’ di pressione ma abbiamo vinto, abbiamo giocato per il risultato, abbiamo attaccato bene ma non siamo riusciti a segnare. Poi, dopo che sono entrato, abbiamo fatto finalmente gol. Ma anche prima abbiamo avuto varie occasioni per sbloccarla …. Ma secondo me abbiamo fatto bene. Non è facile giocare contro le squadre di Serie A, hanno una buona fase difensiva. Siamo felici di aver vinto ed il fatto di aver segnato rende la serata perfetta”.

Sul mistero del dito del piede rotto: “Non è un mistero, è un dito del piede rotto. Devo solo gestire il dolore e la situazione. Sono tedesco (ride, n.d.r.). Siamo forti, possiamo sopportare il dolore. Posso gestirlo, non voglio saltare neanche una partita con il Milan”.

Sul credere allo Scudetto con il Milan: “Io credo nel vincere ogni partita. Credo che abbiamo possibilità di vincere contro ogni avversario. Se vinciamo tante partite salgono le chance di poter ottenere un buon risultato al termine della stagione. Ma ci concentriamo partita per partita, settimana per settimana. Ogni partita ha le sue difficoltà. Eravamo contro una squadra che si è messa a difendere bassa ma alla fine abbiamo vinto comunque 1-0. È un buon risultato per noi ma c’è sempre qualcosa su cui lavorare; potevamo vincere anche 2 o 3 a 0. Dobbiamo renderlo possibile”.

Sul suo possibile futuro al Milan: “Difficile dirlo dopo poche settimane ma ho già preso un bel feeling con questo club. Amo essere qua, amo indossare questa maglia e provo a dimostrarlo ai tifosi e ai miei compagni che sono felice e grato di essere qua. Vediamo (sorride, n.d.r.)”.

