Sul mistero del dito del piede rotto: “Non è un mistero, è un dito del piede rotto. Devo solo gestire il dolore e la situazione. Sono tedesco (ride, n.d.r.). Siamo forti, possiamo sopportare il dolore. Posso gestirlo, non voglio saltare neanche una partita con il Milan”.
Sul credere allo Scudetto con il Milan: “Io credo nel vincere ogni partita. Credo che abbiamo possibilità di vincere contro ogni avversario. Se vinciamo tante partite salgono le chance di poter ottenere un buon risultato al termine della stagione. Ma ci concentriamo partita per partita, settimana per settimana. Ogni partita ha le sue difficoltà. Eravamo contro una squadra che si è messa a difendere bassa ma alla fine abbiamo vinto comunque 1-0. È un buon risultato per noi ma c’è sempre qualcosa su cui lavorare; potevamo vincere anche 2 o 3 a 0. Dobbiamo renderlo possibile”.
LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan ha messo gli occhi sul centravanti del suo futuro: chi è e quanto costa >>>
Sul suo possibile futuro al Milan: “Difficile dirlo dopo poche settimane ma ho già preso un bel feeling con questo club. Amo essere qua, amo indossare questa maglia e provo a dimostrarlo ai tifosi e ai miei compagni che sono felice e grato di essere qua. Vediamo (sorride, n.d.r.)”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA