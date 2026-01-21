Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Delusione Champions: Gabriel Jesus inguaia l’Inter”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Delusione Champions: Gabriel Jesus inguaia l’Inter”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Delusione Champions: Gabriel Jesus inguaia l'Inter'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 21 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 21 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la delusione per i risultati delle due squadre italiane impegnate ieri sera nella 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Crolla a 'San Siro', 1-3, al cospetto di un super Arsenal, l'Inter di Cristian Chivu.

LEGGI ANCHE

Doppietta di Gabriel Jesus, gol di Viktor Gyökeres, utile solo per le statistiche la bella rete nerazzurra di Petar Sučić. Ora l'Inter per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale dovrà vincere mercoledì prossimo in casa del Borussia Dortmund e sperare nell'incastro giusto di risultati. Altrimenti, saranno playoff.

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026

Il Napoli di Antonio Conte, invece, non va oltre l'1-1 al 'Parken' contro i padroni di casa del Copenaghen. Azzurri in vantaggio con il colpo di testa di Scott McTominay appena dopo l'espulsione di Thomas Delaney. Sembra il preludio di una grande serata, invece i danesi pareggiano nella ripresa con Jordan Larsson su calcio di rigore e resistono. Rischio eliminazione per gli azzurri, con Napoli-Chelsea dietro l'angolo.

Stasera, alle ore 21:00, in programma Atalanta-Athletic Bilbao, con la 'Dea' che, in caso di vittoria, potrebbe approdare direttamente agli ottavi di finale e Juventus-Benfica. Intrigante la sfida tra i due allenatori, Luciano Spalletti e José Mourinho, che si conoscono e che si sfidano da tempo immemore. Spazio anche al calciomercato: la Roma ha il sì di Radu Drăgușin, in uscita dal Tottenham, mentre un ex romanista, Edoardo Bove, oggi sarà ufficializzato dal Watford.

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Arsenal ne segna tre: Inter, non basta per gli...
Milan, l’effetto Allegri è totale: 20 gare di Serie A senza ko e Inter nel mirino

© RIPRODUZIONE RISERVATA