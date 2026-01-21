Doppietta di Gabriel Jesus , gol di Viktor Gyökeres , utile solo per le statistiche la bella rete nerazzurra di Petar Sučić . Ora l'Inter per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale dovrà vincere mercoledì prossimo in casa del Borussia Dortmund e sperare nell'incastro giusto di risultati. Altrimenti, saranno playoff.

Stasera, alle ore 21:00, in programma Atalanta-Athletic Bilbao, con la 'Dea' che, in caso di vittoria, potrebbe approdare direttamente agli ottavi di finale e Juventus-Benfica. Intrigante la sfida tra i due allenatori, Luciano Spalletti e José Mourinho, che si conoscono e che si sfidano da tempo immemore. Spazio anche al calciomercato: la Roma ha il sì di Radu Drăgușin, in uscita dal Tottenham, mentre un ex romanista, Edoardo Bove, oggi sarà ufficializzato dal Watford.