Doppietta di Gabriel Jesus, gol di Viktor Gyökeres, utile solo per le statistiche la bella rete nerazzurra di Petar Sučić. Ora l'Inter per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale dovrà vincere mercoledì prossimo in casa del Borussia Dortmund e sperare nell'incastro giusto di risultati. Altrimenti, saranno playoff.
Il Napoli di Antonio Conte, invece, non va oltre l'1-1 al 'Parken' contro i padroni di casa del Copenaghen. Azzurri in vantaggio con il colpo di testa di Scott McTominay appena dopo l'espulsione di Thomas Delaney. Sembra il preludio di una grande serata, invece i danesi pareggiano nella ripresa con Jordan Larsson su calcio di rigore e resistono. Rischio eliminazione per gli azzurri, con Napoli-Chelsea dietro l'angolo.
Stasera, alle ore 21:00, in programma Atalanta-Athletic Bilbao, con la 'Dea' che, in caso di vittoria, potrebbe approdare direttamente agli ottavi di finale e Juventus-Benfica. Intrigante la sfida tra i due allenatori, Luciano Spalletti e José Mourinho, che si conoscono e che si sfidano da tempo immemore. Spazio anche al calciomercato: la Roma ha il sì di Radu Drăgușin, in uscita dal Tottenham, mentre un ex romanista, Edoardo Bove, oggi sarà ufficializzato dal Watford.
© RIPRODUZIONE RISERVATA