Milan, ‘nuovo’ rinforzo per Allegri. Jashari scalpita e ora può fare la differenza

Si riscopre un rinforzo in più per Massimiliano Allegri e la sua squadra. Orail Milan sta scoprendo le qualità del giovane Ardon Jashari: quanto può dare ai rossoneri?
Alessia Scataglini
Si riscopre un rinforzo in più per Massimiliano Allegri e la sua squadra. Solamente ora, il Milan sta scoprendo le qualità del giovane Ardon Jashari, grande acquisto del calciomercato estivo.

Milan, Jashari protagonista?

Il centrocampista svizzero, a arrivato dal Club Brugge per ben 38 milioni di euro, bonus compresi, è arrivato a Milanello ma, a causa di un infortunio subito in allenamento che ha riportato la frattura del perone, si è dovuto fermare per diversi mesi.

Da diverse settimane lo svizzero ha recuperato e, contro il Lecce di Di Francesco è sceso in campo. Ma la domanda sorge spontanea: Quanto può dare al Milan? Come può essere utilizzato?

Contro i pugliesi, per Jashari, è stata la seconda partita da titolare della stagione (quarta se dobbiamo contare anche Coppa Italia e Supercoppa), con l'allenatore livornese che lo ha schierato nel ruolo di play al posto del pallone d'oro Luka Modric, in panchina a rifiatare. Il centrocampista svizzero è rimasto in campo per ben 87 minuti, fornendo una prova non brillantissima, ma positiva.

Ovviamente il giovane non è ancora al top della forma ma, sin dai primi minuti in campo contro i giallorossi, ha mostrato di avere  una gamba diversa rispetto agli altri match. A dichiararlo è stato proprio Allegri stesso: . “Jashari ha fatto davvero una bella partita, sia sul piano del palleggio che sul piano dell’intensità della corsa

Vista l'enorme spesa del marcato estivo, i giovane non deve essere usato solo come vice Modric. In estate l'idea del Milan era diversa: titolare fisso, ma l'arrivo del croato, di rabiot, sempre più protagonista, e l'infortunio hanno cambiato tutti i piani.

Lo svizzero ha, ovviamente, tutte le potenzialità per diventare titolare, giocando anche in ruoli diversi: da regista o da mezzala, suo ruolo preferito dove potrebbe ritagliarsi un posto importante.

Se fino ad ora è stato sempre la riserva di Modric, il prossimo pallino da spuntare per Allegri è quello di farlo convivere con il croato, usandolo proprio da mezzala. Di questo ne ha parlato il calciatore stesso: “Contento di aver giocato dall’inizio e aver aiutato la squadra. In questa gara ho giocato da numero 6, ma in carriera ho giocato anche da 8.

LEGGI ANCHE: Milan, i numeri non mentono mai: il percorso dei rossoneri sotto la guida di Allegri

Su Modric il centrocampista ha dichiarato: Modric? È un regalo per me giocare con un calciatore del genere. È fantastico, non solo per me ma per tutta la squadra. Spero di poter giocare presto con lui in campo”

