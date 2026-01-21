I numeri non mentono, proprio come dice l'allenatore livornese e, in questo contesto, sono tutti dalla parte dei rossoneri. Il Milan, si sa, non ha un bomber he garantisce quei 20 gol stagionali, ma nonostante questo, ha il secondo miglior attacco del campionato, con 34 reti in 21 partite. Ma non è tutto, il Diavolo ha anche la seconda miglior difesa, con soli 16 reti incassate, dimostrando compattezza.

Ricordiamo che, il nuovo ciclo di Allegri è iniziato a giugno, mese in cui ha ricevuto una squadra reduce da un 10 posto in campionato. Analizzando la scorsa stagione, i rossoneri hanno ben 15 punti in più rispetto alla gestione di Fonseca prima e Conceicao poi.

Quest'anno i rossoneri hanno perso solamente una partita, la prima contro la Cremonese. Da quel 23 agosto, il Milan non ha più perso, rimanendo imbattuto per ben 20 gare di campionato. Per ritrovare una striscia positiva così lunga bisogna tornare tra il settembre 1992 e il marzo 1993, dove in panchina Fabio Capello arrivò a ben 23 partite senza sconfitte.

Ma non è tutto, a favore di Massimiliano Allegri spunta anche un altro dato. Per la terza volta nell'era dei 3 punti, i rossoneri hanno registrato una sola sconfitta nelle prime 21 gare della stagione, dopo il 95-96 e 2004-2004: in entrambi i casi il Milan aveva perso solamente una partita. Il percorso è ancora lungo, ma i numeri sono assolutamente positivi.