Il giovane ha giocato molto poco durante il corso di questa stagione: sole 12 presenze in campionato (con un gol contro il Pisa, valido per il 2-2) per un totale di 152 minuti in campo e solo una partita dall’inizio in campionato contro la Fiorentina, oltre a qualche apparizione in Coppa Italia e Supercoppa.

Allegri, contro il Genoa, Como e Lecce, lo ha sempre inserito nei minuti finali della gara, dando comunque delle risposte positive mettendo in campo buonissime prestazioni. Arrivato a Milano in estate dallo Young Boys, il giovane h lavorato duramente a Milanello crescendo molto sotto l'aspetto tatico, diventando una vera e propria risorsa in più per Allegri.

Contro la Roma di Gasperini, big match in programma domenica sera allo Stadio olimpico, lo svizzero potrebbe trovare spazio, non si sa se dall'inizio partendo titolare o a gara in corso. Il grande ex della serata, Alexis Saelemaekers, si è infortunato durante l'ultima gara contro il Lecce (risentimento adduttore sinistro) e la sua presenza a Roma non è del tutto sicura: in caso di k.o, Athekame prenderebbe il suo posto.

La sensazione è che, nelle prossime gare, il giovane potrebbe trovare sempre più spazio, vista la sua forte crescita ma, soprattutto, la necessità di far rifiatare Saelemaekers. Una nota positiva in più sullo svizzero è che offre diverse soluzioni tattiche: esterno a tutta fascia nel 3-5-2 oppure terzino in una possibile difesa a quattro.