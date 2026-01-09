Marelli: 'Il rigore per il Genoa non c'era. Giusta la decisione su Pulisic...'

Milan-Genoa, tanti episodi dubbi: le parole di Luca Marelli

A proposito di questi episodi ha parlato il commentatore arbitrale di 'DAZN' Luca Marelli nel corso di '4-3-2-1'. Sul gol annullato a Pulisic ha detto: "Tutti a esultare tranne Pulisic, si era accorto di aver toccato col braccio. C'è il tocco con il dorso sinistro della mano e poi con la testa. Si vede proprio il cambiamento del giro del pallone, si vede perfettamente". Poi commenta così lo scontro con Athekame: "Il difensore del Genoa tocca prima il pallone, ma l'azione andava fermata prima per il gallo di Fullkrug su Leali perché non gli permette di uscire in presa alta in area di rigore. Quello era fallo".