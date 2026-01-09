Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Episodi di Milan-Genoa, la sintesi di Marelli: “Giuste le decisioni su Pulisic e Athekame. Il rigore finale..”

MILAN-GENOA

Episodi di Milan-Genoa, la sintesi di Marelli: “Giuste le decisioni su Pulisic e Athekame. Il rigore finale..”

Marelli: 'Il rigore per il Genoa non c'era. Giusta la decisione su Pulisic...'
Nel post-partita di Milan-Genoa, il commentatore arbitrale Luca Marelli ha commentato ai microfoni di '4-3-2-1' (DAZN) tutti gli episodi dubbi accaduti nel match, sottolineando la scelta sbagliata in occasione del rigore sbagliato da Stanciu
Redazione

Nonostante i 33 tiri verso la porta e le 7 parate di Nicola Leali, il Milan non riesce ad andare oltre all'1-1 contro il Genoa di Daniele De Rossi. Dopo diverse buone occasioni per sbloccare il match nel primo tempo, sono gli ospiti ad andare al riposo in vantaggio grazie al più classico dei gol dell'ex. Ovviamente, parliamo di Lorenzo Colombo, alla seconda rete consecutiva in campionato.

Nella seconda frazione il Milan ci prova ma si schianta prima sul VAR, che annulla (giustamente) il gol di Christian Pulisic, e da lì in poi contro un ottimo Leali, davvero insuperabile questa sera. Fino al 91', quando Rafael Leao non trova lo spazio giusto per il pareggio rossonero a quattro minuti dal triplice fischio. Settima rete in Serie A per il portoghese. Da questo momento succede di tutto in campo. Prima il Milan recrimina per un contatto in area con protagonista Athekame, in seguito per il rigore assegnato al Genoa, poi sbagliato da Stanciu, fischiato dopo lo scontro tra Ellertsson e Bartesaghi.

LEGGI ANCHE

Milan-Genoa, tanti episodi dubbi: le parole di Luca Marelli

—  

A proposito di questi episodi ha parlato il commentatore arbitrale di 'DAZN' Luca Marelli nel corso di '4-3-2-1'. Sul gol annullato a Pulisic ha detto: "Tutti a esultare tranne Pulisic, si era accorto di aver toccato col braccio. C'è il tocco con il dorso sinistro della mano e poi con la testa. Si vede proprio il cambiamento del giro del pallone, si vede perfettamente". Poi commenta così lo scontro con Athekame: "Il difensore del Genoa tocca prima il pallone, ma l'azione andava fermata prima per il gallo di Fullkrug su Leali perché non gli permette di uscire in presa alta in area di rigore. Quello era fallo".

LEGGI ANCHE: Milan-Genoa 1-1, le pagelle dei rossoneri secondo la redazione di PianetaMilan

Per concludere, ha voluto analizzare l'episodio che poteva portare la sconfitta agli uomini di Massimiliano Allegri, vale a dire il contatto tra Ellertsson e Bartesaghi. Ecco le sue parole. "Episodio complicato per il quale il VAR difficilmente poteva intervenire. Poniamo attenzione ai piedi, Bartesaghi pianta il piede sinistro a terra e il movimento viene chiuso da Ellertsson che va verso il difensore del Milan. Quasi impossibile che il VAR intervenga, è quasi scontato che confermi. È Ellertsson che va a colpire Bartesaghi, in mia opinione questo non è calcio di rigore".

Leggi anche
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 19^ giornata
Milan-Genoa, Gabbia: “Gol subito? Errore grave da parte mia, mi prendo le...

© RIPRODUZIONE RISERVATA