Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Genoa, Colombo al termine del match: “Esultare contro il Milan? Impossibile, sono nato qua”

MILAN-GENOA

Genoa, Colombo al termine del match: “Esultare contro il Milan? Impossibile, sono nato qua”

Genoa, Colombo al termine del match: “Esultare contro il Milan? Impossibile, sono nato qua” - immagine 1
Lorenzo Colombo, giocatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Lorenzo Colombo, giocatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Il pareggio vi sta stretto?

“Vale tantissimo per il nostro percorso, arrivavamo da 4 partite non positive per i punti. Oggi grande prestazione, abbiamo dimostrato davanti ad uno stadio del genere di poter dire la nostra. Siamo andati vicinissimi ai tre punti… Ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno”

LEGGI ANCHE

Anche questa volta non hai esultato contro il Milan. Prima o poi esulterai?

“Impossibile, sono nato qua. È stata una parte troppo importante della mia vita, mi hanno cresciuto che avevo 5 anni. Non esulterò. È il miglior stadio d’Italia con questi colori, quando entri ti dà un’energia positiva…”.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Risultati Serie A, Milan-Genoa 1-1: tabellino e marcatori | News
Milan-Genoa 1-1 (90′): nel finale succede il finimondo | Serie A News

© RIPRODUZIONE RISERVATA