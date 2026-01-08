Lorenzo Colombo, giocatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Lorenzo Colombo, giocatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.
Il pareggio vi sta stretto?
“Vale tantissimo per il nostro percorso, arrivavamo da 4 partite non positive per i punti. Oggi grande prestazione, abbiamo dimostrato davanti ad uno stadio del genere di poter dire la nostra. Siamo andati vicinissimi ai tre punti… Ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno”