Pagelle Milan-Genoa 1-1: Rafa Leao gol e poco altro, male Fofana e…

PAGELLE MILAN-GENOA - L'inizio di partita è uno dei migliori della stagione probabilmente, con il Milan che crea almeno tre palle gol nitide. Eppure il calcio è illogico, come dice Allegri, e quindi dopo le macumbe di questi giorni il Milan non segna e, anzi, il gol lo prende al primo tiro in porta. Una dormita generale, con tanti errori: da Pavlovic a Bartesaghi, da Rabiot a Gabbia e Colombo segna troppo facilmente. La reazione c'è, ma Fofana a porta vuota scivola e non riesce a spingere dentro. Così finisce il primo tempo. La ripresa si gioca tutta in un'area di rigore e il Milan continua a creare con costanza. Leali si riscopre un supereroe e nega ai rossoneri il gol del pareggio. Uno viene anche annullato per fallo di mano di Pulisic in realtà. Insomma, sembra girare davvero tutto storto. Sul finale però succede di tutto. Prima il pareggio di Rafa Leao, poi il rigore contro sbagliato. Serata storta e pareggio amaro, ma il Milan non perde mai.