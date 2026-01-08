Genoa, De Rossi: 'Colombo ha potenziale per giocare a livelli più alti'

Il rigorista era Stanciu? "I rigoristi designati erano altri ma sono stati sostituiti. L'ho chiamato io dalla panchina, è stata una mia scelta. Penso che fosse comprensibile visto chi c'era in campo. Ma il calcio è questo, dispiace per il ragazzo che meritava questa gioia".

Su Colombo: "Lorenzo è ideale per qualsiasi allenatore, lui è un ragazzo che dà tutto e ha forza fisica. Metterlo vicino a una punta lo aiuta, lo sgrava da alcuni compiti che lui comunque si prende e fa senza problemi. E' un ragazzo che si sacrifica e sarà fondamentale per noi. Secondo me ha potenziale per giocare anche a livelli più alti".