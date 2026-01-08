Pianeta Milan
MILAN-GENOA

Genoa, De Rossi post 1-1 col Milan: “Noi meritavamo di vincere per la partita che abbiamo fatto. Su Colombo..”

Genoa, De Rossi: 'Colombo ha potenziale per giocare a livelli più alti'
Daniele De Rossi, allenatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Daniele De Rossi, allenatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Non voglio parlare dell'episodio del rigore nel finale. Pareggio giusto per quello che si è visto in campo. Il Milan non meritava di perdere ma noi meritavamo di vincere per la partita che abbiamo fatto, soprattutto per il primo tempo fatto. L'amarezza è tanta per come è finita la partita".

Il rigorista era Stanciu? "I rigoristi designati erano altri ma sono stati sostituiti. L'ho chiamato io dalla panchina, è stata una mia scelta. Penso che fosse comprensibile visto chi c'era in campo. Ma il calcio è questo, dispiace per il ragazzo che meritava questa gioia".

Su Colombo: "Lorenzo è ideale per qualsiasi allenatore, lui è un ragazzo che dà tutto e ha forza fisica. Metterlo vicino a una punta lo aiuta, lo sgrava da alcuni compiti che lui comunque si prende e fa senza problemi. E' un ragazzo che si sacrifica e sarà fondamentale per noi. Secondo me ha potenziale per giocare anche a livelli più alti".

 

 

