Come riferito dal Corriere dello Sport, ben chiara è, però, la fatica fatta dal portoghese nelle ultime partite in campo: lo scatto non è il migliore di sempre, con l'elasticità nelle gambe che scarseggia. Non è al top, ma comunque non si tira mai indietro. Anche se non è al meglio, la sua presenza si vede e si sente: nelle 15 presenze in campionato, il portoghese ha segnato ben 7 gol, firmando anche due assist.
LEGGI ANCHE: Milan, Allegri guarda avanti: è l’ora di Athekame
Il suo nuovo ruolo da punta centrale non è naturale, dato che a Leao piace correre e dribblare sulla fascia sinistra, per poi entrare in area, ma anche da centravanti sta migliorando molto. Contro i leccesi, nel primo tempo, ha fatto vedere dei movimenti molto curiosi in profondità. Una cosa è certa: il portoghese sta, finalmente, imparando a sfruttare al meglio il proprio talento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA