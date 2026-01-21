Milan, un nuovo Leao

Il calciatore portoghese è molto legato al Milan e, con Massimiliano Allegri alla guida, il calciatore sembra aver cambiato proprio marcia: la sua professionalità e attaccamento alla maglia non possono più essere messe in discussione. L'esempio più recente è legato ai giorni di riposo concessi da Allegri: dopo la vittoria contro il Lecce, il Mister aveva concesso ben due giorni liberi, con gli allenamenti sarebbero ripresi questa mattina. A sorpresa, però, il portoghese ieri si è presentato a Milanello per svolgere alcune terapie e una sessione personalizzata per tenere sotto controllo il suo adduttore e migliorare la sua condizione fisica.