Milan, Leao cambia marcia: ora in rossonero può brillare

Rafael Leao resta sempre un giocatore fuori dagli schemi: curioso ma distaccato al tempo stesso, ma la musica cambia: la nuova mentalità
Alessia Scataglini
Rafael Leao resta sempre un giocatore fuori dagli schemi: curioso ma distaccato al tempo stesso. Se la domenica scende in campo con il Milan per giocare a San Siro, il lunedì partecipa ad un evento di moda con l'amico e collega Moise Kean. L'apparenza, però, inganna: se Leao da fuori sembra pensare troppo ad altro, dentro la storia è diversa.

Milan, un nuovo Leao

Il calciatore portoghese è molto legato al Milan e, con Massimiliano Allegri alla guida, il calciatore sembra aver cambiato proprio marcia: la sua professionalità e attaccamento alla maglia non possono più essere messe in discussione. L'esempio più recente è legato ai giorni di riposo concessi da Allegri: dopo la vittoria contro il Lecce, il Mister aveva concesso ben due giorni liberi, con gli allenamenti sarebbero ripresi questa mattina. A sorpresa, però, il portoghese ieri si è presentato a Milanello per svolgere alcune terapie e una sessione personalizzata per tenere sotto controllo il suo adduttore e migliorare la sua condizione fisica.

Come riferito dal Corriere dello Sport, ben chiara è, però, la fatica fatta dal portoghese nelle ultime partite in campo: lo scatto non è il migliore di sempre, con l'elasticità nelle gambe che scarseggia. Non è al top, ma comunque non si tira mai indietro. Anche se non è al meglio, la sua presenza si vede e si sente: nelle 15 presenze in campionato, il portoghese ha segnato ben 7 gol, firmando anche due assist.

Il suo nuovo ruolo da punta centrale non è naturale, dato che a Leao piace correre e dribblare sulla fascia sinistra, per poi entrare in area, ma anche da centravanti sta migliorando molto. Contro i leccesi, nel primo tempo, ha fatto vedere dei movimenti molto curiosi in profondità. Una cosa è certa: il portoghese sta, finalmente, imparando a sfruttare al meglio il proprio talento.

