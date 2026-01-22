Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Thuram, McKennie: 2-0 al Benfica. La Juve chiama il G8”

Prima pagina Tuttosport: 'Thuram, McKennie: 2-0 al Benfica. La Juve chiama il G8'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 22 gennaio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 22 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria della Juventus di Luciano Spalletti, all'Allianz Stadium, contro il Benfica di José Mourinho nella 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. I gol di Khéphren Thuram e Weston McKennie valgono la terza vittoria consecutiva nel girone di Champions ai bianconeri e la possibilità di accedere direttamente agli ottavi di finale del torneo vincendo l'ultima gara contro il Monaco.

Spalletti dà spettacolo: schiaffo in panchina a Loïs Openda ("Ti devi svegliare", gli urla il tecnico toscano) e litigio con un tifoso. Sul fronte mercato, la Juve cerca un attaccante centrale. Mentre Jean-Philippe Mateta chiede la cessione al Crystal Palace per approdare in bianconero, la 'Vecchia Signora', per cautelarsi, blocca Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 22 gennaio 2026

Male, invece, l'Atalanta, che, dopo l'iniziale vantaggio alla 'New Balance Arena', firmato da Gianluca Scamacca, si fa rifilare tre gol dai baschi dell'Athletic Bilbao. Nel finale, Nikola Krstović rende meno amaro il passivo (2-3) e la sconfitta. Stasera, in Europa League, il programma prevede Bologna-Celtic alle ore 18:45 e Roma-Stoccarda alle ore 21:00.

Chiosa con il mercato del Torino che, sfumati tutti i difensori, va su Kevin Jappert e con quello dell'Inter. I nerazzurri puntano a riprendersi Ivan Perišić, attualmente in forza al PSV Eindhoven, in questa sessione di gennaio. Invece, per l'estate, il grande obiettivo è il portiere argentino Emiliano 'Dibu' Martínez dell'Aston Villa.

