Spalletti dà spettacolo: schiaffo in panchina a Loïs Openda ("Ti devi svegliare", gli urla il tecnico toscano) e litigio con un tifoso. Sul fronte mercato, la Juve cerca un attaccante centrale. Mentre Jean-Philippe Mateta chiede la cessione al Crystal Palace per approdare in bianconero, la 'Vecchia Signora', per cautelarsi, blocca Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe.
Male, invece, l'Atalanta, che, dopo l'iniziale vantaggio alla 'New Balance Arena', firmato da Gianluca Scamacca, si fa rifilare tre gol dai baschi dell'Athletic Bilbao. Nel finale, Nikola Krstović rende meno amaro il passivo (2-3) e la sconfitta. Stasera, in Europa League, il programma prevede Bologna-Celtic alle ore 18:45 e Roma-Stoccarda alle ore 21:00.
Chiosa con il mercato del Torino che, sfumati tutti i difensori, va su Kevin Jappert e con quello dell'Inter. I nerazzurri puntano a riprendersi Ivan Perišić, attualmente in forza al PSV Eindhoven, in questa sessione di gennaio. Invece, per l'estate, il grande obiettivo è il portiere argentino Emiliano 'Dibu' Martínez dell'Aston Villa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA