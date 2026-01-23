Roma-Milan, Saelemaekers resta in dubbio. Pronto il rientro di ...

Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport'Saelemaekers ha giocato 21 partite da titolare in questa stagione con il Milan con due gol. L'esterno è un insostituibile per i rossoneri. Contro il Lecce, dopo il favoloso assist per Fullkrug, Saelemaekers si è fermato ed è stato sostituito per un fastidio agli adduttori. Per la gara di domenica contro la Roma resterebbe ancora il dubbio sulla sua disponibilità: il belga si è allenato a parte anche ieri. Molto dipenderà dalle sensazioni del giocatore.