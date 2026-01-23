Roma-Milan, Saelemaekers resta in dubbio. Pronto il rientro di ...

Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport'Saelemaekers ha giocato 21 partite da titolare in questa stagione con il Milan con due gol. L'esterno è un insostituibile per i rossoneri. Contro il Lecce, dopo il favoloso assist per Fullkrug, Saelemaekers si è fermato ed è stato sostituito per un fastidio agli adduttori. Per la gara di domenica contro la Roma resterebbe ancora il dubbio sulla sua disponibilità: il belga si è allenato a parte anche ieri. Molto dipenderà dalle sensazioni del giocatore.
Roma-Milan, dubbi sulla possibile disponibilità di Alexis Saelemaekers. Pronto un rientro importante per Massimiliano Allegri. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per la sua eventuale disponibilità. Se continuerà con gli allenamenti individuali, sarà difficile pensare possa giocare contro la Roma. Se non dovesse farcela, secondo la rosea sarebbe pronto Athekame. Si rivedrà invece Pavlovic: infortunato contro la Fiorentina dopo lo scontro aereo con Comuzzo, con 9 punti di sutura in testa. Il giocatore potrebbe tornare titolare e dovrebbe giocare con il caschetto protettivo. Contro Como e Lecce ha giocato De Winter titolare.
