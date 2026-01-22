Arrivano delle novità sulle condizioni fisiche di Alexis Saelemaekers, estero del Milan. Il belga si è infortunato durante l'ultima partita contro il Lecce e sarebbe in dubbio per il big match di domenica contro la Roma, sua ex squadra. Peppe Di Stefano, in diretta su SkySport, è intervenuto direttamente da Milanello riferendo che quest'oggi Saelemaekers si è allenato a parte e non in gruppo, procedendo con un allenamento propedeutico. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: