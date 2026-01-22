Arrivano delle novità sulle condizioni fisiche di Alexis Saelemaekers, estero del Milan: le ultime da parte di Di Stefano
Arrivano delle novità sulle condizioni fisiche di Alexis Saelemaekers, estero del Milan. Il belga si è infortunato durante l'ultima partita contro il Lecce e sarebbe in dubbio per il big match di domenica contro la Roma, sua ex squadra. Peppe Di Stefano, in diretta su SkySport, è intervenuto direttamente da Milanello riferendo che quest'oggi Saelemaekers si è allenato a parte e non in gruppo, procedendo con un allenamento propedeutico. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Milan, Saelemaekers verso il forfait?
—
Le parole di Peppe Di Stefano: "Se dovesse a tornare a lavorare in gruppo domani allora ci sono ottime possibilità di vederlo tra i titolari all'Olimpico. Se invece il ritorno in gruppo dovesse arrivare dopodomani si andrebbe sulla convocazione per la partita, ma con dei dubbi sulla titolarità. Se invece non dovesse farcela per domenica allora è pronto Athekame dal primo minuto"