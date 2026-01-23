La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 23 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 23 gennaio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il mercato dell'Inter. Perisic è pronto a tornare. Juve vai col 9. En Nesyri a un passo. Girandola Napoli: via Lucca e Lang, ecco Giovane. Milan, fiducia al Max. Cardinale vota Allegri. Il futuro è suo. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.