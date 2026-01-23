Il Milan è molto vicino al rinnovo di Mike Maignan : il portiere rossonero in scadenza a giugno 2026 è pronto a mettere la firma su un nuovo contratto con il Diavolo. Non solo il francese, il club è pronto a lavorare anche su altri rinnovi. Il punto dal 'Quotidiano Sportivo'.

Nel 2026 scadranno anche i contratti di Fullkrug, Terracciano e Modric. Il secondo non sarebbe una priorità, mentre per il tedesco il Milan dovrà decidere se esercitare il diritto di riscatto dal West Ham. Luka Modric potrebbe decidere solo a fine stagione il suo futuro. Altri tre nomi in scadenza nel 2027: per Pulisic ci sarebbe la possibilità di rinnovo automatico al 2028. Le parti si dovrebbero incontrare in primavera per ridefinire un altro accordo. Secondo il 'Quotidiano Sportivo' pronto anche qui un contratto in stile Leao: 5 milioni fissi più bonus. Gli altri in scadenza nel 2027 sono Tomori e Loftus-Cheek, con il futuro ancora da capire.