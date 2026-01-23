Giorni caldi per il calciomercato del Milan: con Mike Maignan mancherebbero solo pochissimi dettagli verso il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Secondo 'Il Corriere dello Sport' durante i recenti appuntamenti tra il Milan e l'entourage di Maignan si sarebbe raggiunto l'accordo per il rinnovo del francese anche riguardo il nodo commissioni. Secondo il quotidiano il giocatore resterà di fatto al Milan. Una sola questione resterebbe da risolvere: scadenza al 2030 più opzione per il 2031 o 2031 direttamente. Non ci sarebbero più dubbi sulla firma sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Rinnovo Maignan, firma in arrivo col Milan. Loftus-Cheek può partire solo se …
CALCIOMERCATO MILAN
Rinnovo Maignan, firma in arrivo col Milan. Loftus-Cheek può partire solo se …
Milan, quasi tutto fatto per il rinnovo di Mike Maignan. Mancherebbe solo la firma. Voci sulla cessione di Ruben Loftus-Cheek. I dettagli da 'Il Corriere dello Sport'
LEGGI ANCHE: Milan, attaccante cercasi. L'esperto di calciomercato rivela: "C'è un piano chiaro". Ecco quale>>>
Il quotidiano parla anche del calciomercato in uscita: l'Aston Villa starebbe continuando a fare pressing su Ruben Loftus-Cheek affinché apra alla cessione. Il Milan, su indicazione di Allegri, non vorrebbe privarsi dell'inglese. Questo perché il centrocampo ex Chelsea è molto duttile per i rossoneri. Il club potrebbe cambiare idea di fronte a un'offerta da 15 milioni di euro. Vedremo quali saranno i piani della dirigenza rossonera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA