Giorni caldi per il calciomercato del Milan: con Mike Maignan mancherebbero solo pochissimi dettagli verso il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Secondo 'Il Corriere dello Sport' durante i recenti appuntamenti tra il Milan e l'entourage di Maignan si sarebbe raggiunto l'accordo per il rinnovo del francese anche riguardo il nodo commissioni. Secondo il quotidiano il giocatore resterà di fatto al Milan . Una sola questione resterebbe da risolvere: scadenza al 2030 più opzione per il 2031 o 2031 direttamente. Non ci sarebbero più dubbi sulla firma sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.

Il quotidiano parla anche del calciomercato in uscita: l'Aston Villa starebbe continuando a fare pressing su Ruben Loftus-Cheek affinché apra alla cessione. Il Milan, su indicazione di Allegri, non vorrebbe privarsi dell'inglese. Questo perché il centrocampo ex Chelsea è molto duttile per i rossoneri. Il club potrebbe cambiare idea di fronte a un'offerta da 15 milioni di euro. Vedremo quali saranno i piani della dirigenza rossonera.